ترشيح «عقيلة صالح» لرئاسة البرلمان الآسيوي

في تقديرٍ لدوره البارز في دعم العمل البرلماني وتعزيز مسارات الحوار والتقارب بين الدول، أعلن مجلس النواب عن ترشيح المستشار عقيلة صالح، رئيس المجلس، لرئاسة البرلمان الآسيوي-الأفريقي.

وجاء ذلك في بيان رسمي صادر عن المجلس، حيث أشاد بالجهود المستمرة التي يبذلها المستشار عقيلة في تعزيز التعاون البرلماني على المستويين الإقليمي والدولي، واعتبر الترشيح تكريمًا لما يتمتع به من حضور فاعل وإسهام ملموس في دعم العمل البرلماني.

وأشار المجلس إلى أن هذا الترشيح يعكس المكانة المتنامية لليبيا على الساحة الدولية، ويدل على ثقة الدول الأعضاء في البرلمان الآسيوي-الأفريقي في قدرات المستشار عقيلة في قيادة هذا المنبر البرلماني الهام.

كما أوضح البيان أن المجلس البرلماني الآسيوي-الأفريقي اقترح عقد مؤتمر برلماني آسيوي-أفريقي في ليبيا، تحت رعاية مجلس النواب الليبي، بمشاركة رفيعة المستوى من رؤساء وأعضاء البرلمانات في القارتين.

ومن المتوقع أن يُعقد المؤتمر في بداية شهر يونيو المقبل، ويهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الدول الآسيوية والأفريقية في مواجهة التحديات الراهنة وتعزيز الاستقرار والتنمية.

وأكد مجلس النواب استعداده الكامل لتنظيم هذا المؤتمر وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.