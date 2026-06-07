ترقبوا سماء إسرائيل الليلة.. البرلمان الإيراني: سنردّ على استهداف بيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ سلسلة غارات جوية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، استهدفت – بحسب بيانه – مقار تابعة لعناصر من حزب الله، في عملية جرت بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي أن الضربات جاءت ردًا على إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أن العملية استهدفت مواقع مرتبطة بالبنية العسكرية للحزب في منطقة الضاحية الجنوبية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة من موقع الاستهداف تصاعد أعمدة الدخان بشكل كثيف من منطقة المريجة، إلى جانب دمار كبير طال أحد المباني، مع تسجيل إصابات ووجود عربات إسعاف في محيط الموقع.

وتأتي هذه الغارات بعد ساعات من إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة لسكان مدينة صور والمخيمات الفلسطينية المحيطة في جنوب لبنان، دعا فيها السكان إلى الإخلاء الفوري والتوجه شمال نهر الزهراني، في إطار ما وصفه بإجراءات احترازية مرتبطة بالعمليات العسكرية.

وأكد البيان الإسرائيلي أن التحذيرات تهدف إلى تقليل الخسائر المدنية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن استمرار وجود المدنيين قرب مواقع حزب الله يعرض حياتهم للخطر، على حد تعبيره.

وفي سياق متصل، اعتبرت إسرائيل أن العملية تأتي ضمن ما وصفته بـ”الرد على خروقات وقف إطلاق النار”، في وقت تتصاعد فيه المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بشكل متكرر خلال الفترة الأخيرة.

إلى ذلك، أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، أن إيران سترد على استهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، في تصريحات جاءت وسط تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل على خلفية التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة.

وقال رضائي عبر حسابه على منصة “إكس” إن الرد الإيراني سيكون “حاسماً ومؤلماً” على ما وصفه بعدوان “الكيان الصهيوني” على الضاحية الجنوبية، مضيفًا بلهجة تصعيدية أن “سماء الأراضي المحتلة” ستشهد تطورات خلال الليلة، وفق تعبيره.

“حنظلة” الإيرانية توجه تحذيرًا لسكان شمال إسرائيل وسط تصعيد خطير بعد قصف الضاحية الجنوبية لبيروت

وجهت مجموعة الهاكرز المعروفة باسم “حنظلة”، والمنسوبة إلى إيران، تحذيرًا عاجلًا إلى سكان شمال إسرائيل، دعتهم فيه إلى مغادرة منازلهم فورًا، في خطوة جاءت عقب التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وبحسب ما نقلته وكالة “فارس”، جاء في رسالة المجموعة تحذير “جاد” لسكان المناطق الشمالية داخل الأراضي الإسرائيلية، مطالبة بإخلاء منازلهم “فورًا” حفاظًا على أرواحهم، على حد تعبيرها.

وأضافت المجموعة في رسالتها أنها قامت بنقل إحداثيات وصفتها بـ”السرية” إلى وحدات صاروخية تابعة لجبهة المقاومة، مشيرة إلى أن تلك الأهداف “ستتعرض قريبًا لضربات صاروخية ثقيلة”، وفق ما ورد في بيانها.

ترامب يكشف تفاصيل اتفاق نووي محتمل مع إيران وشروط صارمة

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاصيل واسعة بشأن ملامح الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، في تصريحات وُصفت بأنها الأكثر تفصيلاً منذ اندلاع الحرب بين الجانبين، متحدثًا عن شروط صارمة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ومصير المخزون من اليورانيوم عالي التخصيب.

وقال ترامب في مقابلة مع برنامج “Meet the Press” على شبكة NBC News إن بلاده ستعمل، في حال التوصل إلى اتفاق، على استعادة وتدمير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، سواء عبر التعاون المباشر مع طهران أو باستخدام قدراتها العسكرية.

وأضاف أن واشنطن “ستستخدم معداتها لإخراج اليورانيوم وتدميره في الموقع أو نقله إلى أماكن أخرى”، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيتم “مع إيران أو من دونها”، في إطار ما وصفه بضمان عدم استخدام هذه المواد في أي برنامج نووي عسكري.

وفي حال فشل المفاوضات، هدد ترامب بأن الولايات المتحدة ستلجأ إلى “عمل عسكري قاسٍ للغاية” ضد إيران، قبل التحرك للسيطرة على المواد النووية وتدميرها، وفق تعبيره.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده تمتلك قدرات مراقبة متقدمة عبر ما وصفه بـ”كاميرات في الفضاء” تابعة لقوة الفضاء الأمريكية، تمكنها من متابعة الأنشطة داخل المواقع النووية الإيرانية بدقة عالية، إلى حد “قراءة الاسم الأول على الشارة”، على حد قوله.

وأوضح ترامب أن المفاوضات الجارية مع طهران باتت “قريبة جدًا” من التوصل إلى اتفاق نهائي، لكنه يسعى إلى تشديد البنود بحيث تشمل منع إيران من تطوير أو شراء أو الحصول على أسلحة نووية من أي طرف ثالث.

وفي سياق حديثه عن القيادة الإيرانية، وصف ترامب المسؤولين الحاليين في طهران بأنهم “أكثر عقلانية وذكاء” مقارنة بالمرحلة السابقة، مشيرًا إلى أن مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني السابق، يلعب دورًا مهمًا في عملية اتخاذ القرار بشأن الاتفاق المحتمل.

كما قال إنه منفتح على إجراء محادثات مباشرة مع مجتبى خامنئي إذا رغب في ذلك، معتبرًا أنه “أكثر عقلانية” من والده، رغم ما وصفه بتعرضه لإصابات خلال الحرب.

وفي ما يتعلق بالوجود العسكري الأمريكي، أكد ترامب أن نحو 50 ألف جندي أمريكي في المنطقة سيبقون في مواقعهم حتى “اكتمال المهمة”، مشددًا على أنهم لا يواجهون خطرًا مباشرًا في الوقت الراهن، وأن استمرار وجودهم يمنح واشنطن ورقة ضغط إضافية في المفاوضات.

كما أشار إلى أن العمليات العسكرية السابقة “دمرت معظم القدرات الإيرانية”، معتبرًا أن ما تبقى لدى إيران يقتصر على صواريخ وطائرات مسيّرة بنسبة لا تتجاوز 22% من قدراتها السابقة، وفق تقديره.

وربط ترامب بين الأزمة والتداعيات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن التوترات في المنطقة أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الإنتاج، خاصة مع اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، لكنه اعتبر أن هذه التداعيات “مؤقتة” مقارنة بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

كما حمّل الإدارات الأمريكية السابقة مسؤولية تطور البرنامج النووي الإيراني، منتقدًا الاتفاق النووي لعام 2015، ومؤكدًا أن أي اتفاق جديد لن يشمل الإفراج الفوري عن الأصول الإيرانية المجمدة، بل سيتم ذلك تدريجيًا بعد التحقق من الالتزام الكامل.

بزشكيان يدعو إلى التسامح والحوار والتعاون في ظل تحديات إقليمية متصاعدة

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى تعزيز قيم التسامح والحوار والتضامن والتعاون، مؤكدًا أن الحاجة إلى هذه المبادئ أصبحت اليوم أكبر من أي وقت مضى في ظل التحديات التي تواجه المجتمعات.

وجاءت تصريحات بزشكيان في تغريدة نشرها على منصة “إكس”، بمناسبة ذكرى ميلاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (ع)، حيث استشهد بقول مأثور مفاده أن كظم الغيظ عن الناس يقي الإنسان من غضب الله يوم القيامة، مشددًا على أن هذه المناسبة تمثل تذكيرًا بأهمية الصبر والتحمل في بناء المجتمعات.

وأوضح الرئيس الإيراني أن المجتمعات لا يمكن أن تتقدم عبر الغضب أو العدوانية أو خلق الانقسامات، معتبرًا أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز قيم الحوار وقبول الاختلافات والتضامن بين مختلف الأطراف.

وأضاف بزشكيان أن “التعاون والتفاهم المشترك” يمثلان أساس الاستقرار والتقدم، داعيًا إلى تجاوز الخلافات والعمل المشترك بما يخدم المصلحة العامة.

وفي سياق متصل، شهدت العاصمة الإيرانية طهران زيارة لوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، الذي أعلن أنه يحمل رسالة خاصة من القيادة السياسية في باكستان إلى المرشد الأعلى مجتبى خامنئي بشأن التطورات الراهنة.

وقال نقوي في تصريحات للصحفيين إن الرسالة تحمل أهمية كبيرة، دون الكشف عن مضمونها، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار اتصالات دبلوماسية متواصلة بين البلدين.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه العلاقات الإقليمية نشاطًا دبلوماسيًا متزايدًا بين طهران وعدد من العواصم، وسط مساعٍ لتعزيز الاستقرار وتخفيف التوترات في المنطقة.