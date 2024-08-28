ترقب مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025

يترقب عشاق الكرة العالمية، مساء غد الخميس، ما ستسفر عنه قرعة منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024-2025، التي ستنطلق في مدينة موناكو الفرنسية.

وتقام مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة الـ 7:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة وموسكو.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد بالكمبيوتر، بدلا من الاستعانة بالنجوم السابقين الذين يسحبون عددا كبيرا من الكرات.

وتقام قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال بنظامه الجديد، بمشاركة 36 فريقا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، يلعب كل منهم 8 مباريات في دور المجموعات بدلا من 6 مباريات وسيتم ترتيبهم بنظام الدوري.

وسيخوض كل فريق نصف المباريات على أرضه، والباقي خارجه، ولا يمكن للفريق مواجهة خصم من نفس دولته، ويمكنه مواجهة خصمين من دولة واحدة أخرى، بحد أقصى.

وكان ريال مدريد هو من نجح في الفوز بالنسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، حيث نال اللقب الـ15 في تاريخه على حساب بوروسيا دورتموند الألماني.

تصنيف أندية دوري أبطال أوروبا 2024-2025، قبل إجراء قرعة الموسم الـ70 من مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الكروي الجديد:

تأهل 29 فريقا بصورة مباشرة إلى مجموعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025، على أن يتأهل 7 آخرين من الملحق، ويعتمد التصنيف في القرعة على ما قدمته الأندية أوروبيا في الأعوام الماضية وليس كالسابق (أبطال الدوريات في التصنيف الأول).

وفي التصنيف الأول يأتي ريال مدريد باعتباره بطلا للنسخة الماضية، إلى جانب مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وليفربول.

أما التصنيف الثاني يتضمن أرسنال ويوفنتوس، والتصنيف الثالث سبورتنغ لشبونة وسيلتيك، وفي التصنيف الأخير مفاجآت دوريات الموسم الماضي، شتوتغارت وبولونيا وجيرونا.

تصنيف الفرق في دوري أبطال أوروبا 2024-2025:

الأول: ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، ليفربول، إنتر، بوروسيا دورتموند، لايبزيغ، برشلونة.

الثاني: باير ليفركوزن، أتلتيكو مدريد، أتالانتا، يوفنتوس، بنفيكا، أرسنال، كلوب بروج، شاختار، ميلان.

الثالث: فينورد، سبورتنغ لشبونة، أيندهوفن، سيلتيك.

الرابع: موناكو، أستون فيلا، شتوتغارت، جيرونا، شتورم غراتس، بريست، بولونيا.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025:

قرر الاتحاد الأوروبي تنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025، إقامة نهائي البطولة للنسخة الجديدة 2024-2025 في ملعب “أليانز أرينا” معقل بايرن ميونخ، ليقام في ميونخ من جديد لأول مرة منذ عام 2012.