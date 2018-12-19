ترقب وقلق أمريكي حيال الوضع في حقل الشرارة النفطي

كشفت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة الوضع في حقل الشرارة النفطي بليبيا، داعيةً جميع الأطراف إلى حل القضايا من خلال الحوار البناء والوسائل السلمية.

حيث شدد بيان نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبير بالادينو على دعوة جميع الأطراف إلى حل القضايا من خلال الحوار البناء والوسائل السلمية بروح التوافق، وليس من خلال التهديد بالعنف.

هذا وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أعلنت في 9 ديسمبر الجاري أن مجموعة مسلحة أغلقت أحد أكبر حقول النفط الواقعة جنوب غرب البلاد، وأفادت حينها بأنها أعلنت حالة “القوة القاهرة” في حقل الشرارة النفطي الذي تديره شركة “أكاكوس” بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركات “ريبسول” الإسبانية و”توتال” الفرنسية و”أو إم في” النمساوية و”ستات أويل” النرويجية.