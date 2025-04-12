تركيا.. السجن 100 عام لـ«شبكة تجسس» لصالح الموساد الإسرائيلي

أصدرت محكمة تركية “أحكامًا بالسجن تصل إلى 100 عام بحق خلية تجسس مكونة من عائلة من ثلاثة أفراد وثلاثة آخرين، بتهمة التجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” وجمع معلومات استخباراتية عن أهداف مختلفة، وفقًا لوسائل إعلام تركية”.

وحسب صحيفة “ديلي صباح”، “تم اعتقال المشتبه بهم في أبريل الماضي في عملية نفذتها وكالة الاستخبارات الوطنية التركية (MIT) في إسطنبول”، وكان المشتبه بهم من بين ثمانية أفراد اعتُقلوا خلال العملية التي استهدفت شبكة تجسس متورطة في جمع معلومات حساسة”.

ووفق الصحيفة، “حُكم على أحمد إرسين توملوجالي، صاحب شركة تأمين، بالسجن لمدة 22 عامًا وستة أشهر لقيادته الشبكة التي ضمت زوجته وابنة زوجته، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين، وتم تخفيف العقوبة إلى 18 عامًا وتسعة أشهر بناءً على “حسن السلوك”، كما تم الحكم على زوجته، بينان توملوجالي، بالسجن 16 عامًا وثمانية أشهر، وعلى الابنة ديلا سلطان شيمشك بالسجن 15 عامًا وسبعة أشهر و15 يومًا”.

وفقا للمحكمة، “فإن المتهمين شاركوا بنشاط في عمليات تجسس لصالح “الموساد”، حيث تواصلوا مع عملاء إسرائيليين وجمعوا معلومات سرية عن شخصيات وأهداف معينة، وبرئ أحد المتعاونين، بينما تم الحكم بالسجن 15 عامًا وسبعة أشهر و15 يومًا على ثلاثة آخرين متورطين”.

وذكر الادعاء “أن المجموعة كانت تعمل لصالح وحدة في “الموساد” مسؤولة عن العمليات الإلكترونية، وكان من مهامها الرئيسية مراقبة أهداف الموساد في تركيا عبر التصوير وجمع المعلومات الشخصية”. وقد أشارت لائحة الاتهام إلى أن “المشتبه بهم جمعوا معلومات عن أشخاص أجانب في تركيا، خصوصًا أولئك الذين فروا من بلادهم بسبب النزاعات”.

كما تم الكشف عن أن “توملوجالي كان على اتصال مع ضباط إسرائيليين عبر البريد الإلكتروني وسكايب، وشارك في عمليات مراقبة لمواطنين لبنانيين وسوريين وأذربيجانيين، بالإضافة إلى جمع وثائق رسمية من لبنان وتسليمها للموساد، وأشرف على عمليات تجسس في تركيا وجورجيا وألمانيا، وكان يتلقى أموالًا من العملاء الإسرائيليين مقابل خدماته”.

وتأتي هذه القضية في وقت حساس، “حيث تكشف التحقيقات السابقة عن عدة شبكات تجسس يديرها الموساد في تركيا، خاصة لاستهداف الفلسطينيين المقيمين في البلاد”.