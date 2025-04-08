تركيا… أردوغان يقاضي زعيم حزب المعارضة بتهمة «الإهانة»

أفاد محامي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، “أنه تم رفع دعوى قضائية على زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا بتهمة “الإهانة”، بعدما صرّح بأن الرئيس يقود “مجلسا عسكريا”.

وقال المحامي “حسين إيدين” على منصة إكس: “قدّمت شكوى جنائية إلى النيابة العامة في أنقرة بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان، ضد أوزغور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري”.

وكان قال أوزيل، خلال مؤتمر استثنائي لحزبه المعارض: “تركيا يحكمها مجلس عسكري يخاف من الانتخابات، ويخاف من معارضيه، ويخاف من الأمة”.

وندد أوزيل، “بتوقيف المنافس الرئيسي للرئيس أردوغان رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري وسجنه الشهر الماضي”.

وأكد أوزيل، أن أردوغان “رئيس مجلس عسكري يستهدف مَن يحظون بدعم الشعب ومَن يمكن أن يصبحوا منافسيه”.

هذا “وتُستخدم تهمة “إهانة الرئيس” بشكل متكرر في تركيا، وأحيانا ضد مستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي”.