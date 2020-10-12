تركيا: أرمينيا ترتكب جرائم حرب ولا تحترم القانون الدولي

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن أرمينيا ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولا تحترم القانون الدولي.

وصرح أكار للصحفيين، اليوم الاثنين، عقب مشاركته في افتتاح العام الدراسي الجديد للأكاديمية العسكرية في أنقرة، أن أرمينيا ستدفع الثمن يوما ما أمام التاريخ والقانون الدولي لاستهدافها المدنيين في أذربيجان.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أكار قوله، إن تركيا تتابع عن كثب التطورات في أذربيجان.

وأضاف أن “أرمينيا ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولا تحترم القانون الدولي”.

وحول هجوم أرمينيا على مدينة كنجة الأذربيجانية، قال أكار: “هذا ليس بجديد، أرمينيا اعتادت دائما أن تتصرف بعدوانية وأن الدعم المقدم لها يحثها على ذلك “.

وتابع: “للأسف هاجموا كنجة ومناطق مدنية أخرى بشكل وحشي ويواصلون هجماتهم منتهكين اتفاق وقف إطلاق النار”.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت النيابة العامة الأذربيجانية مقتل 9 مدنيين بينهم 4 نساء وإصابة 34 آخرين، جراء قصف صاروخي للجيش الأرميني على مدينة كنجة، رغم بدء سريان الهدنة الإنسانية منذ ظهر السبت.

وتم التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين لأسباب إنسانية بعد اجتماع ثلاثي مطول عقد في موسكو الجمعة، بين وزارء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا.

وفي 27 سبتمبر الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم “قره باغ”، ردا على هجوم للجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وضمن هذه العملية تمكن الجيش الأذربيجاني من تحرير مدينة جبرائيل وبلدة هدروت وأكثر من 30 قرية من الاحتلال الأرميني.