تركيا: أقنعة أوروبا سقطت وانكشفت وحشيتها على حدود اليونان

تركيا اضطرت لفتح الأبواب أمام المهاجرين واللاجئين. [الأناضول]

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن أقنعة “الإنسانية” التي تتغنى بها أوروبا، سقطت على حدود اليونان، وانكشفت وحشيتها خلال التعامل مع طالبي اللجوء، وفق قوله.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، السبت، في مركز التنسيق التابع لإدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” في ولاية “ألازيغ” شرقي تركيا.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن صويلو تأكيده، أن تركيا تُدين سلوك اليونان اللاإنساني تجاه طالبي اللجوء في الأيام الأخيرة، والذي استنكره الشعب اليوناني في أثينا وسلانيك ومدن أخرى.

وأوضح أن أفراد الشعب اليوناني صرخوا في الميادين أنه لا يليق ببلادهم التعامل بطريقة غير إنسانية مع طالبي اللجوء، والتي تمثلت في ممارسة العنف وإجبار الناس على خلع ملابسهم وأخذ النقود الموجودة معهم.

ولفت إلى أن بلاده اضطرت لفتح الأبواب أمام المهاجرين واللاجئين، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمر باتخاذ جميع التدابير في البحار بشكل خاص، في إشارة إلى خطورتها بالنسبة لحياة طالبي اللجوء ولضمان عدم حدوث حالات غرق.

وبيّن أنه رغم التدابير المتخذة إلا أن هناك من يعبر البحر للوصول إلى الجزر اليونانية بطريقة غير قانونية، وبلغ عددهم العام الماضي 60 ألفًا.

وأردف يقول: “الآن، أصبحوا يُغرِقون زوارق العابرين (طالبي اللجوء)، ويتركونهم يلاقون مصيرهم وحدهم”.

كما شدّد الوزير التركي على أن التطورات الأخيرة ساهمت في إسقاط الأقنعة وأظهرت مدى وحشية أولئك الذين يتغنون بشعارات الإنسانية الزائفة، حسب وصفه.

وحول عدد طالبي اللجوء الذين غادروا الأراضي التركية باتجاه اليونان في الأيام الأخيرة، قال صويلو إن العدد تجاوز الـ143 ألفًا.

وأضاف: “هذه مجرد بداية.. قمنا العام الماضي بضبط 450 ألف مهاجر من طالبي اللجوء. والآن أصبح الطقس حارًا، والحرارة بدأت تزداد”.

وقال إن مستوى المياه في بعض نقاط نهر “مريج” الحدودي بين تركيا واليونان، تراجع إلى نحو 40-45 سم، وهذا يعني أن بإمكانكم العبور بسهولة مشيًا على الأقدام”.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، لا يملك القدرة على السيطرة على تدفق طالبي اللجوء، وقال: “شاهدوا ماذا سيحدث بعد اليوم. ما جرى لغاية اليوم ليس شيئا، بل شاهدوا ما سيجري في الفترة القادمة”.

وأفادت وكالة “الأناضول” للأنباء، في وقت سابق، بأن تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا، بدأ منذ الخميس 27 فبراير الماضي، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت الماضي، أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أنه لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.

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