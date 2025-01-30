تركيا.. أكثر من 50 مليون أجنبي زاروا البلاد عام 2024

ذكرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء التركي، أنه “خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024، زار تركيا أكثر من 50 مليون أجنبي”.

في السياق، قال السفير الروسي لدى تركيا أليكسي يرخوف، “إن أكثر من 6.5 مليون سائح روسي، زار تركيا خلال عام 2024”.

وقال يرخوف لوكالة “نوفوستي”: “زار تركيا خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024 حوالي 6.5 مليون سائح روسي، وهو رقم أعلى قليلا من العام الماضي”.

هذا “ووفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء التركي، ارتفعت كلفة الإقامة في الفنادق بالليرة التركية بنسبة 57% على أساس سنوي حتى ديسمبر 2024، وجاءت كلفة الإقامة في الفنادق في المرتبة الثانية بعد تكاليف العقارات والتعليم”.