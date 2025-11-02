تركيا.. أوجلان يلتقي عائلته بعد أشهر من العزلة

التقى عبد الله أوجلان، مؤسس حزب العمال الكردستاني المعتقل في سجن جزيرة إمرالي التركية، أفراداً من عائلته، في زيارة هي الأولى منذ يوليو الماضي، وفق ما أعلن مكتب “عصرين” للمحاماة.

وجاء في بيان المكتب أن اللقاء العائلي جرى يوم الجمعة بحضور شقيقته فاطمة أوجلان، وابن أخيه عمر أوجلان، وابنة أخيه برفين أوجلان، وابنه علي أوجلان.

ويُعد هذا اللقاء الأول منذ زيارة النائب عن حزب المساواة الشعبية والديمقراطية “ديم” عمر أوجلان للسجن في 28 يوليو، فيما يحتجز الزعيم الكردي في سجن من نوع “إف” شديد الحراسة منذ أعوام.

وفي سياق متصل، أعلن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب أن وفده المعروف بـ”وفد إمرالي” سيتوجه إلى الجزيرة يوم الاثنين 3 نوفمبر للقاء أوجلان، وذلك بعد آخر زيارة أجراها الوفد في 3 أكتوبر.

ويضم الوفد كلاً من بروين بولدان ومدحت سنجار وفائق أوزغور أرول، وقد اجتمع بولدان وسنجار الخميس بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في لقاء تناول “تقييماً شاملاً لعملية السلام والخطوات المقبلة” وفق بيان الحزب، الذي أشار إلى وجود “تفاهم مشترك حول ضرورة تسريع العملية وتحقيق تقدم أكثر استقراراً”.

وتأتي هذه التحركات وسط تقارير تتحدث عن احتمال الإفراج عن أوجلان في إطار مبادرة حكومية لإنهاء الصراع الكردي المستمر منذ نحو أربعة عقود، بعد قرارات اتخذها الحزب مؤخراً بسحب عناصره من الأراضي التركية.