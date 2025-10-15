تركيا.. إصابة صحفي بارز في هجوم مسلح

تعرض الصحفي محمد نافذ قوجة، رئيس جمعية إلازيغ للصحافة والإعلام وصاحب جريدة “غون إيشيغي”، لهجوم مسلح أمام مبنى الجريدة في حي رزائية بمدينة إلازيغ التركية.

ووقع الهجوم باستخدام بندقية صيد، وأدى إلى إصابة قوجة في ساقه، وتم نقله فورًا إلى مستشفى جامعة الفرات، وحالته مستقرة حسب التقارير الطبية.

ووثقت كاميرات المراقبة الحادث، حيث يظهر المهاجم وهو يقترب من الصحفي ويطلق النار قبل أن يفرّ.

الشرطة المحلية بدأت تحقيقات مكثفة لتعقب الجاني وفك لغز الحادث، مع دراسة جميع الأدلة المتاحة.

الحادث أثار استنكارًا واسعًا في الوسط الإعلامي، حيث أدانت جمعية إلازيغ للصحافة الاعتداء ووصفت الهجوم بأنه تهديد صارخ لحرية الصحافة، مؤكدة على ضرورة توفير حماية فعالة للصحفيين خلال أداء مهامهم.