تركيا.. إنطلاق التصويت في الانتخابات المنتظرة.. من هو الرئيس القادم؟

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 14 مايو 2023 - 08:54 نُشر: الأحد، 14 مايو 2023 - 08:54
دولي
الأناضول
4 مترشحين يتنافسون في الرئاسة على تركيا

انطلقت في عموم تركيا صباح الأحد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والدورة الثامنة والعشرين للانتخابات البرلمانية.

ومن المقرر أن يدلي المواطنون الأتراك بأصواتهم في الانتخابات من الساعة 8:00 صباحا بالتوقيت المحلي ولغاية الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وذكرت الوكالة أنّه في حال وجود ناخبين ينتظرون بالطوابير للإدلاء بأصواتهم عند الساعة 17:00 سيقوم مسؤول المركز بعدّهم والسماح لهم بالتصويت.

ووفقا للوكالة، سيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء تركيا من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.

وفي الانتخابات سيدلي 60 مليونا و697 ألفا 843 ناخبا بأصواتهم، منهم 4 ملايين 904 آلاف 672 ناخبا سيصوتون لأول مرة، بحسب الوكالة.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً