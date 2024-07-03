تركيا.. ارتفاع العجز التجاري إلى 6.43 مليار دولار في يونيو

أكدت وزارة التجارة التركية أن العجز التجاري في البلاد ارتفع خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 21.4% على أساس سنوي.

وبحسب بيانات الوزارة علي موقعها الإلكتروني، الأربعاء، فقد بلغ العجز التجاري 6.43 مليار دولار وسط تراجع كل من الصادرات والواردات.

وذكرت أن الصادرات انخفضت 10.6% على أساس سنوي إلى 18.57 مليار دولار في يونيو، فيما تراجعت الواردات 4.1 بالمئة إلى 25 مليار دولار خلال نفس الفترة.

ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في تركيا تراجع إلى 71.6% في يونيو، وهو ما جاء أقل من التوقعات، مدفوعا بزيادة المصروفات والأسعار في قطاعات التعليم والإسكان والمطاعم.