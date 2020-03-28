تركيا.. ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 108

سجلت تركيا ارتفاعا في عدد الإصابات المؤكدة إلى 7402. [رويترز]

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم السبت، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 108، إثر تسجيل 16 حالة جديدة.

وأوضح قوجة، في تغريدة عبر تويتر، أنه “تم إجراء 7 آلاف و641 فحصا للكشف عن كورونا، أظهرت إصابة ألف و704 أشخاص”، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد، ارتفع إلى 7 آلاف و402، لافتاً إلى إجراء ما مجموعه 55 ألف و464 فحصا للكشف عن كورونا.

وأرفق قوجة في تغريدته “إنفوغرافيك” يُظهر أن عدد الذين يتلقون الرعاية الصحية في وحدات العناية المركزة 445 شخصاً، بينما المتعافين من المرض بلغ 70.

وسجلت تركيا ارتفاعا في عدد الإصابات المؤكدة إلى 7402 بعد تسجيل 1704 حالات جديدة، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن يوم الجمعة، تعليق جميع الرحلات الجوية إلى خارج البلاد، في إطار الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا.

ودعا أردوغان جميع المواطنين إلى “الحجر الصحي الطوعي” وعدم مغادرة بيوتهم إلا في حال الضرورة القصوى.

وأضاف أنه سيتم تشكيل مجالس محلية مختصة لمحاربة الفيروس في 30 مدينة كبيرة في تركيا، واتخاذ إجراءات احترازية إضافية في حال الضرورة.

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