تركيا.. ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات في أنطاليا إلى 6 أشخاص

أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء، بأنه تم العثور على جثتي عاملين كانا يعملان في مكافحة حريق غابة في منطقة مانافجات بإقليم أنطاليا في تركيا، ليرتفع إجمالي عدد ضحايا الحرائق إلى 6 أشخاص.

واندلعت حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، وهي أنطاليا، وأضنة، وموغلا، ومرسين، وعثمانية والتي اعتبرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “مناطق منكوبة”.

وارتفعت حصيلة الوفيات جراء هذه الحرائق إلى 6، حيث سجل حتى مساء الجمعة مصرع 4 أشخاص، وإصابة العشرات بجروح، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.

وفي وقت سابق يوم السبت، قال وزير الزراعة والغابات التركي بكير باكديميرلي، إنه تمت السيطرة على 88 حريقا في الغابات في 30 ولاية تركية خلال الأيام الأربعة الماضية.

وتستمر عمليات إطفاء 10 حرائق في ولايات أضنة (منطقة بوس)، وأنطاليا (مانافغات، وأكسيكي، وغازي باشا)، وموغلا (مرماريس، وكويسيجيز)، ومرسين (أيدينجيك، وسيليفكي)، وأوسمانيا (كادرلي).

وطالت الحرائق، المنتجعات التركية المشهورة في بودروم ومارماريس حيث تم إخلاء العديد من الفنادق في المنطقة من النزلاء.

هذا وتلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إحاطة حول حرائق الغابات في أنطاليا (جنوب غرب)، من وزير الزراعة والغابات بكر باكدميرلي.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية في المناطق المتضررة من الحريق بالولاية، السبت، بحسب مراسل الأناضول.

وحضر الإحاطة، إلى جانب أردوغان، كلا من وزراء البيئة والتخطيط العمراني مراد قوروم، والخارجية مولود تشاووش أوغلو، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى وارانك، والنقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو، إلى جانب مسؤولين آخرين.

تواصل عمليات إخماد #حرائق_الغابات بـ #تركيا

بمشاركة الآلاف من رجال الإطفاء وعشرات الطائرات والمروحيات

https://t.co/nh64XincRE pic.twitter.com/R85x51Wf95 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 31, 2021