تركيا.. ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال إلى 40 ألفا و642

أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية يونس سيزر، ارتفاع عدد وفيات الزلزال جنوبي البلاد إلى 40 ألفا و642 شخصا.

وأوضح سيزر في تصريح صحفي أنّ أعمال البحث والإنقاذ ستنتهي إلى حد كبير بحلول مساء اليوم الأحد، مضيفا: «ربما ستستمر جهود البحث والإنقاذ في بضعة مبانٍ».

ولفت سيزر إلى وقوع 5700 هزة ارتدادية عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب ولاية كهرمان مرعاش، وأنّه جرى منح مساعدات نقدية 531 دولارا لأكثر من 682 ألف مواطن، إلى جانب استمرار تقديم المساعدات النقدية للمواطنين.

من جهته، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، أنّ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في مشافي الولايات العشر المتضررة، بلغ 6 آلاف و108 أشخاص.

وأوضح في تصريح من مركز التنسيق التابعلإدارة الكوارث والطّوارئ بولاية هاتاي، أنّ إجمالي عدد المصابين الذين يتلقون الرعاية الصحية في جميع الولايات بلغ 21 ألفا و859 شخصا.

وفي 6 فبراير ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.