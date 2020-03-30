تركيا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 168 حالة

تماثل للشفاء نحو 162 مريضا حتى الآن. [رويترز]

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الاثنين، تسجيل 37 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 168.

وبحسب ما أفادت وكالة “الأناضول”، فإن معطيات جديدة نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني، تُشير إلى ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 10 آلاف و827، بعد تسجيل 1610 حالة جديدة.

وأظهرت المعطيات، إجراء فحوص كورونا على 11 ألفا و535 شخصا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 76 ألفا و981 شخصا.

كما أظهرت المعطيات، تلقي 725 مريضا علاجهم في وحدات العناية المركزة، فيما بلغ عدد المرضى الموصولين بأجهزة التنفس 523 مريضا، بينما تعافى 162 آخرين بشكل تام حتى الآن.

من جانبه قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن عدد وفيات فيروس كورونا في تركيا زادت 37 حالة اليوم الاثنين لتصل إلى 168 حالة وإن عدد حالات الإصابة المؤكدة زاد 1610 حالات إلى 10827 حالة، وتماثل للشفاء نحو 162 مريضا حتى الآن.

يأتي ذلك في حين، أعلنت وزارة الداخلية التركية، في وقت سابق، خضوع 39 منطقة سكنية في 18 ولاية، لحجر صحي كامل، بهدف منع انتشار فيروس كورونا.

اقترح تصحيحاً