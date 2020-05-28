تركيا.. استئناف صلوات الجماعة في المساجد اعتباراً من الجمعة

أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، استئناف صلوات الجماعة في مساجد البلاد، اعتباراً من الجمعة، وذلك بعد تعليقها سابقاً ضمن إطار تدابير مكافحة وباء كورونا.

وأوضح أرباش في تصريح لوكالة “الأناضول” اليوم الخميس، أنه سيؤمّ بنفسه المصلين في صلاة الجمعة بمسجد “الفاتح” على الشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول.

وأشار إلى أنه سيتم ذبح 1003 أضاحي في المساجد الرئيسية، الجمعة في تمام الساعة 11:00 صباحا (08:00 تغ)، وتوزيع لحومها على الفقراء، شكراً لله على عودة فتح المساجد أبوابها أمام المصلين.

وتابع: “ربما نصلي الجمعة في الأسابيع القادمة في صحن جامع السلطان أحمد وميدانه.”

وأفاد رئيس الشؤون الدينية بأنه سيتم السماح اعتبارا من يوم غد 29 مايو، بأداء صلوات الجمعة والظهر والعصر بشكل جماعي في المساجد، ضمن ضوابط محددة، ليتم خلال أسابيع وبشكل تدريجي تطبيق الشيء نفسه بالنسبة لصلوات الفجر، والمغرب والعشاء.

هذا وعلقت رئاسة الشؤون الدينية التركية منذ 16 مارس الماضي، أداء الصلوات في المساجد، ضمن تدابير الحد من انتشار الفيروس.

وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، افتتاح المساجد للعبادة مجددا اعتبارا من 29 مايو الحالي.

وبناء على ذلك، أرسلت وزارة الداخلية مؤخراً، تعميما إلى كافة الولايات في إطار تخفيف الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في التعميم إنها ستسمح اعتبارا من 29 مايو، بأداء صلوات الجمعة والظهر والعصر في المساجد، ضمن ضوابط محددة.

ويأتي استئناف صلوات الجماعة في المساجد، عقب تراجع انتشار وباء كورونا في تركيا خلال الأسابيع الأخيرة.