تركيا.. اعتقال العشرات بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، “اعتقال أكثر من 50 شخصا يشتبه في قيامهم بكتابة منشورات استفزازية على شبكات التواصل الاجتماعي وسط اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو”.

وقال يرلي “كايا” في منشور عبر منصة “إكس”: “في إطار جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية، تم رصد 326 حسابا مشبوها على وسائل التواصل الاجتماعي، منها 72 حسابا في الخارج، بتهم تتعلق بـ: التحريض على الكراهية والعداء بين فئات الشعب، والتحريض على ارتكاب الجرائم”.

وبحسب وسائل إعلام تركية، أضاف كايا: “أسفرت العمليات التي نفذتها رئاسة إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالتنسيق مع رئاسة إدارة الأمن عن إلقاء القبض على 54 مشتبها به، فيما تستمر الجهود للقبض على باقي المتورطين”.

وذكر أنه “تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق 53 شخصا شاركوا في التظاهرات التي جرت الليلة الماضية، بتهم تتعلق بـ: مخالفة القانون رقم 2911 الخاص بالتجمعات والمظاهرات، الإضرار بالممتلكات العامة، مقاومة السلطات وتعطيل أداء الواجب الوظيفي”.

وكشف أنه “خلال هذه الأحداث، أصيب 16 شرطيا، مؤكدا أن “أفراد الشرطة يبذلون جهودا متواصلة، ليلا ونهارا، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وستواصل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية عملها بحزم، في إطار الصلاحيات القانونية الممنوحة لها، لمواجهة الجرائم والمخالفات بكل قوة وحزم”.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا على منصة “إكس”، إصابة 6 من رجال الشرطة خلال الاحتجاجات في اسطنبول على خلفية اعتقال رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو”.

وكتب وزير الداخلية التركي: “أُصيب 6 من رجال الشرطة خلال مظاهرات في اسطنبول مساء اليوم (الخميس). رجال شرطتنا الأبطال، الذين يضمنون أمن وسلامة بلدنا، يواجهون الاستفزازات بحكمة وصبر، ويُظهرون سلوكا مثاليا في إدارة الحوادث الاجتماعية”.

وأضاف: “حاكم المدينة ورئيس الشرطة وموظفو الشرطة يعملون ويستمرون في خدمة السلام والأمن لشعبنا، أتمنى الشفاء العاجل لرجال شرطتنا المصابين”.

وأعلنت السلطات التركية الأربعاء الماضي، “اعتقال رئيس بلدية اسطنبول بتهم تتعلق بقيادة عصابة متورطة في الفساد والرشاوى، وشملت الاعتقالات عددا كبيرا من مسؤولي بلدية اسطنبول الكبرى وبلديات المناطق التابعة لها، وجميعهم محسوبون على المعارضة التركية”.