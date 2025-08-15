تركيا.. اعتقال العشرات بينهم رئيس بلدية «بي أوغلو» في تحقيقات فساد

اعتقلت السلطات التركية، اليوم الجمعة، 40 شخصًا بينهم رئيس بلدية منطقة بي أوغلو وسط إسطنبول، إينان غوناي، في إطار حملة موسعة على خلفية تحقيقات في قضايا فساد تطال شخصيات بارزة في حزب الشعب الجمهوري المعارض.

ويُعد غوناي، المنتمي للحزب المعارض الرئيسي، رئيس البلدية السادس عشر الذي يتم احتجازه خلال الأشهر الأخيرة، في حملة اعتقالات شملت أكثر من 500 شخص خلال أقل من عام.

ومن بين أبرز الأسماء التي طالتها التحقيقات رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أبرز خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان، والذي يواجه بدوره تهمًا تتعلق بالفساد والارتباط بجماعات إرهابية، وهي اتهامات ينفيها حزب الشعب الجمهوري ويصفها بأنها ذات دوافع سياسية تهدف إلى “إسكات بديل ديمقراطي”، بحسب تعبير قادته.

وبحسب ما نقلته قناة TRT Haber، فإن الموقوفين يُشتبه في تورطهم بعمليات احتيال عبر شركات مرتبطة ببلدية إسطنبول، في حين أُصدرت مذكرات توقيف بحق 44 شخصًا ضمن نفس القضية.

في سياق متصل، أثارت رئيسة بلدية أيدين السابقة، أوزلم جيرجي أوغلو، جدلًا واسعًا بعد إعلان انضمامها لحزب العدالة والتنمية الحاكم، مرجعة القرار إلى “خلافات مع إدارة حزبها السابق”. غير أن زعيم الحزب المعارض، أوزغور أوزيل، صرّح للصحفيين أن مسؤولين من الحزب الحاكم هددوا جيرجي أوغلو بتحقيقات واعتقال محتمل إن لم تنضم إليهم — وهي اتهامات نفتها الأخيرة، كما وصفها مسؤولون في الحزب الحاكم بأنها “لا أساس لها من الصحة”.