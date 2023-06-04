تركيا.. الإعلان عن الوزراء الجدد.. ومسؤولون مباشرون عن الملف الليبي على رأس الحكومة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء السبت، تشكيلة الحكومة الرئاسية الجديدة عقب انتهاء مراسم تنصيبه لولاية جديدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، عقب مأدبة عشاء أقامها على شرف المشاركين في مراسم تنصيبه.

وفيما يلي أعضاء الحكومة التركية الجديدة:

نائب رئيس الجمهورية: جودت يلماز

وزير الخارجية: هاكان فيدان

وزير الداخلية: علي يرلي قايا

وزير الدفاع الوطني: يشار غولر

وزير التجارة: عمر بولات

وزير الخزانة والمالية: محمد شيمشك

وزير الطاقة والموارد الطبيعية: ألب أرسلان بيرقدار

وزير النقل والبنية التحتية: عبد القادر أورال أوغلو

وزير الصحة: فخر الدين قوجة

وزير الثقافة والسياحة: محمد نوري أرصوي

وزير الشباب والرياضة: عثمان أشقين باك

وزير الصناعة والتكنولوجيا: محمد فاتح قجر

وزير الزراعة والغابات: إبراهيم يومقلي

وزير التربية الوطنية: يوسف تكين

وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي: محمد أوز حسكي

وزير العدل: يلماز تونج

وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية: ماهينور أوزدمير غوكطاش

وزير العمل والضمان الاجتماعي: وداد إشيق هان

وبحسب الإعلان الجديد، فإنّ هاكان فيدان شغل منصب رئيس المخابرات في السابق، بينما وزير الدفاع الحالي يشار غولر، كان يشغل منصب رئيس الأركان سابقا.

هاكان فيدان ويشار غولر كانا مسؤولان مباشران عن الملف العسكري الليبي أثناء عملية «بركان الغضب» إبّان حرب حفتر على طرابلس عام 2019.

وفي سياق متصل، أعرب أردوغان عن شكره لوزراء الحكومة السابقة، مبينا أنهم سجلوا أسماءهم في التاريخ كوزراء أول حكومة في ظل نظام الحكم الرئاسي بتركيا.

وأشاد الرئيس التركي بأداء وزراء الحكومة السابقة، مبيناً أنهم قدموا معا الحلول للكثير من المشاكل وواجهوا العديد من التحديات.