تركيا.. البدء في حملة تطعيم المُسنين ضد كورونا

بدأت وزارة الصحة التركية أمس الثلاثاء، حملة تطعيم كبار السن في البلاد عقب حملة أولى شملت تلقيح الأطباء وجميع العاملين في القطاع الطبي.

وأفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في تغريدة على “تويتر” إن “تركيا تنتقل إلى الخطوة الثانية من المرحلة الأولى في برنامج التطعيم”.

وأشار قوجة إلى أن تطعيم نزلاء دور المسنين وموظفيها والمواطنين ممن تجاوزوا 90 عاما بلقاح كورونا بلقاح كورونا سيبدأ اعتبارا من اليوم.

وأوعز قوجة لمدراء الصحة في عموم الولايات الـ81 بإجراء التطعيم للمسنين ممن تجاوزت أعمارهم 90 عاما في منازلهم، وبدء إعطاء اللقاحات لذوي الاحتياجات في مدة أقصاها نهاية الأسبوع.

وفي وقت سابق، قال قوجة إن عدد العاملين في القطاع الصحي الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، بلغ 830 ألفا في عموم تركيا، مشيرا إلى أن “تركيا من بين الأسرع عالميا في إجراء عملية التطعيم باللقاح المضاد لكورونا”.

ووفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم” عن وزارة الصحة التركية، كانت قد أطلقت حملة تطعيم بلقاح “كورونافاك” الصيني، ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة كورونا، على أن يلي تطعيم العاملين في القطاع الصحي، الذي يبلغ عددهم مليون و100 ألف، تطعيم المواطنين وفقا لترتيب الأولوية.