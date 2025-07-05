تركيا: التجارة مع إسرائيل متوقفة و«التقارير مفبركة»

نفت إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التقارير التي تحدثت عن تصدير تركيا بضائع إلى إسرائيل بقيمة 393.7 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، ووصفتها بأنها “محض كذب وتضليل”.

وأكد مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لمديرية الاتصالات في الرئاسة التركية في بيان رسمي أن هذه الادعاءات محاولة متعمدة للتلاعب بالرأي العام وتشويه سمعة المؤسسات الرسمية التركية.

وأوضح البيان أن تركيا أوقفت، بموجب قرار صادر في 2 مايو 2024، جميع عمليات التصدير والاستيراد والعبور مع إسرائيل لجميع فئات المنتجات، سواء في الجمارك أو المناطق الحرة، ولم يتم تسجيل أي بيان جمركي أو شحنة تجارية مع إسرائيل منذ ذلك الوقت.

وأشار البيان إلى أن آلية التجارة التي أُنشئت بين تركيا وفلسطين لتلبية الاحتياجات الملحة لدولة فلسطين ما تزال تعمل بشكل فعال، رغم أن التجارة مع الفلسطينيين تتم عبر موانئ تسيطر عليها إسرائيل، وبلغ حجم صادرات تركيا إلى فلسطين في العام الماضي 797 مليون دولار.

واختتم البيان بالتأكيد على إدانة تركيا الشديدة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين، مع تجديد دعمها الثابت للشعب الفلسطيني.

يذكر أن تركيا أعلنت في مايو 2024 وقف تجارتها الثنائية السنوية مع إسرائيل، والتي كانت تصل إلى 7 مليارات دولار، حتى يتم تأمين وقف إطلاق نار دائم وإدخال مساعدات إنسانية غير مقيدة إلى قطاع غزة، وذلك بعد فرض قيود على 54 فئة من المنتجات بما فيها مواد البناء.

ويواصل الرئيس أردوغان قيادة موقف تركي صارم ضد العدوان الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، مؤكداً أن تركيا لن تتخلى عن القضية الفلسطينية ولن تصمت تجاه ممارسات حكومة نتنياهو.