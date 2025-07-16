 تركيا.. الحكم بسجن رئيس بلدية إسطنبول مدة عام و8 أشهر

أفادت قناة “هابرتورك” التركية بصدور حكم قضائي يقضي بسجن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، لمدة عام وثمانية أشهر، بعد إدانته بتهمة “إهانة موظف عام علناً”، في إشارة إلى المدعي العام في إسطنبول أكين غورليك، الذي شكك إمام أوغلو في نزاهته خلال تصريحات سابقة.

وعُقدت جلسة النطق بالحكم داخل سجن سيليفري بالقرب من إسطنبول، حيث يُحتجز إمام أوغلو منذ أواخر مارس الماضي، على خلفية قضية منفصلة تتعلق بما وصف بـ”سوء الإدارة المالية والفساد”.

وأشارت التقارير إلى أن النيابة العامة رفضت توجيه اتهامات إضافية ضده في إطار قضية إرهاب كانت قيد البحث.

وقدم محامو إمام أوغلو استئنافاً ضد اعتقاله في أبريل الماضي، وسط حملة قانونية مستمرة تهدف إلى إلغاء توقيفه. ويعد هذا الحكم الجديد تصعيداً إضافياً في سلسلة القضايا التي تُلاحق رئيس البلدية المعارض.

هذا ويتزعم إمام أوغلو بلدية إسطنبول الكبرى منذ عام 2019، ممثلاً عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، وكان قد فاز بولاية ثانية في انتخابات 2024 بفارق نحو 12% عن مرشح الحزب الحاكم، ما عزز من مكانته السياسية كأحد أبرز رموز المعارضة على مستوى البلاد.

ورداً على التصعيد القضائي، أطلق حزب الشعب الجمهوري حملة لجمع توقيعات شعبية للمطالبة بـانتخابات عامة مبكرة والمطالبة بالإفراج الفوري عن إمام أوغلو، معتبرين أن محاكمته ذات دوافع سياسية تستهدف تحجيم دوره المتصاعد.