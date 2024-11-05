تركيا.. العثور على كتب آرامية تعود لـ «1800 عام»

ضبطت الشرطة التركية، خمسة كتب، مكتوبة باللغة الآرامية القديمة، وبخط اليد، ويعود تاريخها إلى نحو 1800 عام.

وقالت وكالة أنباء “الأناضول”، “إن رجال الأمن المتخصصين في مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطوا الكتب الخمسة قبيل بيعها بشكل سري”.

وأضافت أن “الكتب التاريخية تم تسليمها إلى مديرية متحف ولاية “قيصري” في وسط تركيا، والتي كانت مقراً لعملية البيع السرية للكتب”.

بحسب الوكالة، “تحقق الشرطة مع سبعة أشخاص على علاقة بعملية البيع بعد حصولهم على الكتب ومقتنيات تاريخية أخرى من عدة مناطق تركية”.