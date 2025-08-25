تركيا.. القبض على المدير السابق للمجمع الدفاعي بتهمة التجسس والانتماء لجماعة إجرامية

ألقت السلطات التركية القبض على الرئيس السابق لمجمع “MKE” الدفاعي، إسماعيل سايحان، في أنقرة يوم السبت، على خلفية تحقيق يتعلق بالفساد في بلدية إسطنبول، وفق ما ذكرت صحيفة “صباح” التركية.

وتمت مصادرة وثائق من شقة سايحان ومكان عمله، بعد تفتيشهما، يُشتبه بأنها تحتوي على أدلة تدين المتهم، بما في ذلك تهم التجسس ونشر بيانات حول بيع الأسلحة.

وتعد هذه القضية جزءًا من تحقيق أوسع يشمل 10 مشتبه بهم، أمرت المحكمة باعتقالهم جميعًا، بحسب الصحيفة.

ويعتبر مجمع “MKE” أحد المجمعات الحكومية المرتبطة بوزارة الدفاع التركية، ويختص بتوريد الأسلحة والذخائر والمتفجرات ومنتجات أخرى للقوات المسلحة التركية، ما يجعل القضية في قلب الأمن القومي التركي.

وتركز التحقيقات على الانتماء إلى جماعة إجرامية منظمة بقيادة صلاح الدين يلماز، وسط متابعة دقيقة من قبل الأجهزة الأمنية التركية لضمان كشف كل خيوط الشبكة المشتبه بها.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس للقطاع الدفاعي التركي، وسط تدابير مشددة لتعزيز الشفافية ومنع تسريب معلومات حساسة تتعلق بعمليات تصنيع وتوريد الأسلحة.