تركيا.. القبض على مسؤولين من «تنظيم غولن» في أوكرانيا

أفادت وزارة الداخلية في أنقرة اليوم الأربعاء عن إحضار شخصين يعدان مسؤولين في تنظيم الداعية التركي المعارض فتح الله غولن بعد اعتقالهما في أوكرانيا.

وذكرت الداخلية التركية أن المتهمين المدعومين صالح فيدان وصمد غوره اعتقلا لدى محاولتهما عبور الحدود الأوكرانية-البولندية بشكل غير قانوني، وسلما إلى تركيا، لتتم إحالتهما للمثول أمام القضاء.

وأكدت الوزارة أن الإجراءات القانونية مستمرة في مكتب التحقيق بجرائم الإرهاب في أنقرة مع المتهمين اللذين سبق أن أصدرت محكمة الصلح في أنقرة مذكرة اعتقال بحقهما بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي.

وأشارت الوزارة إلى أن الموقوفين سبق أن لعبا دورا في أنشطة “تنظيم غولن” في العراق، موضحة أن فيدان كان يترأس خلية للتنظيم في بغداد، فيما كان غوره يقود خلية أخرى في أربيل. وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

واعتقلت السلطات التركية ألوف الأشخاص بتهمة التواطؤ مع غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تعتبره أنقرة العقل المدبر لمحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف يوليو 2016.