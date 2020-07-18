تركيا.. انطلاق بناء مصنع أول سيارة محلية الصنع

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، انطلاق أعمال بناء مصنع إنتاج أول سيارة كهربائية محلية، بولاية بورصة (غرب).

ونشر الرئيس أردوغان عبر حسابه الرسمي على تويتر، صورة لأول سيارة كهربائية مصنوعة محليا “TOGG”.

وأرفق أردوغان، الصورة بالتعليق قائلا: “اليوم ينطلق بناء مرافق هندسة وتصميم وإنتاج أول سيارة كهربائية محلية ووطنية بقضاء غيمليك”.

Ülkemizin yerli ve millî otomobilinin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri'nin yapımına başlıyoruz. https://t.co/IqJunIuk6c — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 18, 2020

وكشفت تركيا في ديسمبر الماضي، عن ميلاد أول سيارة وطنية، مصنعة بإمكانات محلية خالصة، ستدخل الخدمة وتسير في شوارع البلاد خلال 3 سنوات.

ويوفر المصنع فرص عمل لـ4 آلاف و323 شخصًا، بينهم 300 من أصحاب المؤهلات، ليتم إنتاج 175 ألف سيارة محلية سنويًا من 5 أنواع مختلفة، بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ السيارة التركية محلية الصنع، ستكون رمزا لنهضة بلاده، رغم من أسماهم “لوبي الخائفين” من الذين يحبطون عزيمة الشعب.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، السبت، بمناسبة بدء بناء مصنع السيارة التركية “TOGG” في ولاية بورصة غربي البلاد.

وأشار أردوغان إلى أنّ “لوبي الخائفين” لم يهدأ بتاتا في محاولة إبقاء تركيا تابعة للخارج بإحباطها الهمم من خلال ممارسة دعاية بأن تركيا لن تتمكن من صناعة السيارة وبيعها.

وقال أردوغان: “الملايين من القلوب متحمسة مجددا لتحقيق حلم السيارة التركية الذي تعرض للعرقلة من الداخل والخارج لسنوات”.

ولفت إلى أنّ المشروع التركي لصناعة سيارتها المحلية “بات له أصداء في تركيا وباقي دول العالم”.

ووصف الشروع ببناء مصنع السيارة التركية بأنه “ردٌ على من حاولوا إحباط هذا المشروع وهو في طور التصميم”.

وأضاف: “الدول المنزعجة من تنامي قوة تركيا وزيادة ثقتها بنفسها بدأت حملة دعاية سوداء لتشويهها”.

وأردف: “كافة أبناء شعبنا تبنوا مشروع صناعة السيارة التركية لأنها انعكاس لقوة دولتنا وقدرتها الإنتاجية”.

وأعرب الرئيس التركي عن ثقته بأن مشروع السيارة المحلية سيكون “رمزا لرؤية بلاده نحو التحول لدولة قوية ومبتكِرة، ومصدر إلهام للأجيال الشابة”، وفق قوله.

Bugün TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Merkezi'nin yapımına başlayarak 60 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım daha attık. Bizlerden desteğini esirgemeyen aziz milletimize ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. pic.twitter.com/5kjin19NlX — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 18, 2020