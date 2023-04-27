تركيا.. بدء الانتخابات الرئاسية بإنطلاق عملية التوصيت للأتراك في فرنسا وألمانيا

بدأ المغتربون الأتراك في ألمانيا وفرنسا صباح اليوم الخميس بالتصويت للانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية.

وانطلقت عملية الاقتراع لأتراك ألمانيا عند الساعة الـ9 يتوقيت غرينتش في صناديق أقامتها البعثات التركية في 16 مدينة، وفي فرنسا، توجه المغتربون الأتراك منذ ساعات الصباح إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في 6 مدن.

وبحسب بيانات رسمية، يبلغ عدد المواطنون الأتراك في ألمانيا الذين يحق لهم التصويت مليونًا و501 ألفًا و152، حيث تحتضن الأخيرة أكبر عدد من الناخبين الأتراك، تليها فرنسا بـ397 ألفًا و86، وهولندا بـ286 ألفًا و753.

وبدأت صباح الخميس عملية التصويت في الانتخابات للأتراك المسجلين أماكن إقاماتهم خارج حدود تركيا، فيما يتوجه الناخبون في عموم تركيا إلى صناديق الاقتراع يوم 14 مايو المقبل، لانتخاب مرشحيهم.

وبحسب وكالة «الأناضول» التركية يبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب في تركيا 64 مليونا و113 ألفا و941 ناخبا، وفق اللجنة العليا للانتخابات التركية.