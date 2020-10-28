تركيا.. بعد إغلاق دام 75 عاما أول صلاة جُمعة بمسجد «كاريا»

رئيس الشؤون الدينية التركية علي أرباش قال: “إننا نأمل أن يتم لم شمل مسجد كاريا، الذي تم نقله إلى مديرية الشؤون الدينية، وقُرر فتحه للعبادة مرة أخرى، بدءا من صلاة الجمعة في 30 أكتوبر الجاري”.

وأضاف أرباش في تغريدة بموقع “تويتر”: “نسأل الله ألا يحرمنا من صوت الأذان في مساجدنا، وأن يجعل هذا الأمر خيرا للأمة والعالم الإسلامي”.

ويعرف “كاريا” بكنيسة خورا، ويقع في منطقة الفاتح بمدينة إسطنبول، وقضى القرار الوزاري الصادر عام 1945، بتحويله إلى متحف ومستودع، بعد أن كان مسجدا منذ العام 1511 للميلاد، أي بعد فتح إسطنبول بقرابة نصف قرن.

وكان مجلس الدولة العام الماضي، أكد أن قرار مجلس الوزراء عام 1945 مخالف للقانون، وأن “كاريا” يحمل صفة مسجد منذ الحكم العثماني، لذا فإنه لا يمكن تحويل دور العبادة إلى أغراض أخرى.

ويشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أصدر في أغسطس الماضي، مرسوما يقضي بإعادة فتح مسجد كاريا بمدينة إسطنبول للعبادة، وذلك على غرار مسجد آيا صوفيا حسب مانقل موقع “عربي 21”.

Diyanet İşleri Başkanlığımıza devredilerek yeniden ibadete açılmasına karar verilen Kariye Camii inşallah 30 Ekim’de Cuma namazı ile birlikte yeniden cemaatine kavuşacak.



Cenab-ı Hak minarelerinden ezan seslerini eksik etmesin. Milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı olsun. pic.twitter.com/3OiFL3grQG — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) October 27, 2020