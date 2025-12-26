تركيا تؤكد دعمها لوحدة السودان.. هل الحرب في السودان صراع على الموارد؟

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة التركية أنقرة، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين السودان وتركيا، وتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني بين البلدين.

وأجريت المباحثات في القصر الرئاسي بأنقرة، حيث تناول القائدان قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، مع تركيز خاص على تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والقرن الإفريقي، ومستجدات الوضع في السودان، وجهود إحلال السلام والاستقرار فيه.

وأكد الجانب التركي خلال الاجتماعات على موقفه الثابت الداعم لوحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه، وأشار إلى استعداد تركيا لتقديم المساعدات الإنسانية للسودانيين عبر وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا).

وشدد الجانبان على أهمية وقف الانتهاكات والجرائم المرتكبة ضد الشعب السوداني ومحاسبة المسؤولين عنها.

من جانبه، أعرب عبد الفتاح البرهان عن شكره للرئيس أردوغان وللحكومة التركية على دعمها المستمر للسودان في المحافل الإقليمية والدولية، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين.

كما أثنى البرهان على الدعوة الرسمية التي تلقاها من تركيا، مشيرًا إلى “الروابط الأزلية” بين الشعبين.

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: الحرب صراع على الموارد ومحاولة لتغيير ديمغرافية البلاد

قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مالك عقار، يوم الخميس، إن السلام العادل الذي يريده السودان سيتحقق عبر رؤية شعبه وحكومته، مشيراً إلى أنه “لن تكون هناك هدنة ولا تفاوض مع مغتصب”.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن عقار خلال مخاطبته احتفال كنيسة المسيح السودانية بعيد الميلاد، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، استنكاره لما وصفه بـ “مزاعم الحرب الكذوبة” المزعومة لتحقيق الديمقراطية ومحاربة الإسلاميين الذين فارقوا السلطة.

ووصف نائب رئيس مجلس السيادة الحرب في البلاد بأنها صراع على الموارد ورغبة في تغيير ديمغرافية السودان. وأضاف أن الحروب التي عاشها السودان وما زال يعيشها تشكل فرصة للتدبر وتعزيز وحدة الصف الوطني وبناء دولة السلام والعدالة.

ودعا المسؤول السوداني إلى الابتعاد عن الفرقة والتطرف الديني، والتحلي بقيم التسامح ونبذ الكراهية، مشدداً على أن جوهر الدين هو التقوى التي تتجاوز اللون والجنس والعرق، والمعاملة الحسنة التي تؤلف بين قلوب المؤمنين.