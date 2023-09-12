تركيا تؤكّد تضامنها مع ليبيا في مواجهة الفيضانات

أكّد مساعد مدير عام الدائرة البحرية بوزارة الخارجية التركية “فريد أورجون باشاران”، ومساعد مدير عام دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية التركية “حسين بارباروس ديجلة”، خلال لقائهما اليوم الثلاثاء في مدينة طرابلس، بالنائب بالمجلس الرئاسي الليبي “موسى الكوني”، تضامن تركيا مع الشعب الليبي في مواجهة الفيضانات التي ضربت المنطقة الشرقية، وخلفت عدد كبير من الضحايا في الأرواح والممتلكات.

جاء ذلك وفقا لما أورده “المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي” حيث قدّما “باشاران وديجلة” تعازي رئيس الجمهورية التركية “رجب طيب أردوغان” والشعب التركي للمجلس الرئاسي والشعب الليبي في ضحايا الكارثة.

وأكد الوفد التركي استعداد بلاده للمساهمة في رفع المعاناة عن الشعب الليبي، بإيفاد فرق فنية متخصصة مدعومة بالتجهيزات اللوجستية للمساهمة في عمليات الإنقاذ، وانتشال الجثث التي قدفتها السيول إلى داخل البحر.

من جانبه، أشاد “الكوني” بدور دولة تركيا الداعم للشعب الليبي في كل المحن التي واجهته، والموقف الذي سجلته اليوم بإرسال المساعدات والفرق الفنية المختصة للمساهمة في عمليات الإنقاذ.

وأكد “الكوني” أن موقف تركيا يؤكد عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الليبيين والتركي.

كما أكد الوفد التركي رغبة بلاده استئناف عودة شركات الطيران التركية بالمطارات الليبية بالتعاون مع الجانب الليبي، والتي لاقت ترحيب من الكوني لاستئناف خطوط الطيران بعد توقف لسنوات.

وتم خلال اللقاء التأكيد على استمرار التنسيق مع المسؤولين بقطاع الطيران في البلدين لاستئناف عودة الطيران في أقرب الآجال؛ بعد إعداد التقارير الفنية المختصة التي تؤكد جاهزية المطارات الليبية لاستقبال شركات الطيران التركية.