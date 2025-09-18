تركيا تبدأ تطبيق «تأشيرات طويلة الأمد ومتعددة الدخول» للمواطنين الليبيين

عقد وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، محمد الشهوبي، اجتماعاً مع وزير التجارة التركي عمر بولاط في العاصمة أنقرة، حيث تم الإعلان عن بدء تركيا تطبيق نظام تأشيرات طويل الأمد ومتعدد الدخول للمواطنين الليبيين اعتباراً من منتصف سبتمبر الجاري.

وفي تصريح لمنصة حكومتنا، أوضح الشهوبي أن هذا الإجراء يأتي في إطار تسهيل حصول المواطنين الليبيين على التأشيرات متعددة الدخول كمرحلة أولى تمهيداً لرفع متطلبات التأشيرة المفروضة.

وأضاف الوزير أن النظام الجديد سيدعم التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والمشاريع المشتركة، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتوسيع فرص العمل للشركات التركية في ليبيا.