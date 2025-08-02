تركيا تبدأ ضخ مليارات الأمتار المكعبة من الغاز إلى سوريا

شهدت العلاقات الطاقية بين تركيا وسوريا اليوم السبت 2 أغسطس 2025، انطلاقة تاريخية مع بدء أول تدفق رسمي للغاز الطبيعي من تركيا إلى سوريا عبر خط كيليس-حلب، في فعالية رسمية ضخمة بحضور وزراء الطاقة من تركيا، سوريا، قطر، وأذربيجان، تندرج ضمن جهود إعادة إعمار البنية التحتية للطاقة في سوريا ودعم الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.

وأوضح وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن تصدير الكهرباء إلى سوريا يتم حالياً عبر 8 نقاط مختلفة، مشيراً إلى خطة زيادة قدرة التصدير بنسبة 25% في المرحلة الأولى، مع توقعات مضاعفة القدرات لاحقاً، ما يعكس عمق التعاون الطاقي الإقليمي.

وأكد بيرقدار أن تركيا قادرة على تصدير ما يصل إلى ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً إلى سوريا، وهي كمية كافية لتلبية احتياجات حوالي 5 ملايين أسرة من الكهرباء، ما يبرز حجم التأثير المباشر لهذه المبادرة على حياة المواطنين السوريين.

من جانبه، قال مدير الاتصال الحكومي بوزارة الطاقة التركية أحمد السليمان عبر منصة X، إن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في التعاون الإقليمي، وتعزز من البنية التحتية للطاقة في المنطقة، مؤكداً أن انطلاق تزويد سوريا بالغاز الطبيعي من الجانب التركي يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

هذا ويبلغ إجمالي الطاقة اليومية لخط الغاز الذي يمر عبر كيليس إلى حلب حوالي 6 ملايين متر مكعب، وهو ما سيساهم في رفع ساعات التغذية الكهربائية في سوريا من 3-4 ساعات يومياً إلى حوالي 10 ساعات، مع تحويل الغاز إلى طاقة كهربائية بقدرة تقارب 1200 ميغاواط في محطة توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في حلب.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون الطاقي بين تركيا وأذربيجان وسوريا وقطر، وترسخ أهمية الاستثمارات المشتركة في مشاريع البنية التحتية الحيوية، وتفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الأمن الطاقي في المنطقة.

توماس براك يثمّن مبادرة قطر لتمويل الغاز السوري: “بادرة جريئة تُنير 5 ملايين منزل”

أشاد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والسفير الأمريكي السابق لدى تركيا توماس براك، بما وصفه بـ”الخطوة الجريئة” التي اتخذتها قطر بتمويل المرحلة الثانية من مشروع تزويد سوريا بالغاز الطبيعي الأذربيجاني، مؤكداً أن هذه المبادرة تمثل تحركاً إنسانياً فاعلاً نحو الإغاثة والاستقرار في لحظة حرجة من تاريخ البلاد.

وفي منشور على منصة “إكس”، قال براك: “نتقدم بجزيل الشكر لدولة قطر على تمويلها الكامل لمبادرة الغاز الحيوية لسوريا”.

وأضاف: “ابتداءً من 2 أغسطس، سيُنتج الغاز الأذربيجاني المرسل عبر تركيا 800 ميغاواط من الكهرباء، مما يُنير 5 ملايين منزل”.

واعتبر أن هذا التحرك يمثل “بادرة جريئة من قطر وقيادتها على الشراكة والصداقة”، مشدداً على أهمية التعاون الدولي لدعم الاستقرار في سوريا.

الداخلية السورية تنفي أي علاقة لها بالاعتداء على الفنان عمر خيري في ريف حلب

نفت وزارة الداخلية السورية صحة ما تم تداوله بشأن تعرض الفنان الشعبي عمر خيري للاعتداء من قبل عناصر الأمن الداخلي في مدينة الباب بريف حلب، مؤكدة أنه لا توجد أي علاقة لأي جهة أمنية بالحالة.

جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الوزارة نور الدين البابا، الذي وصف الأخبار المتداولة بأنها جزء من حملات تضليل ممنهجة تهدف لتشويه صورة الأمن الداخلي. ودعا الإعلام ومواقع التواصل إلى التحري والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.

وكانت مقاطع فيديو انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي تظهر اعتداءات جسدية ومعنوية تعرض لها عمر خيري، حيث تم تقييد يديه وحلق شعر رأسه بطريقة مشوهة، مع رسم عبارات وكلمات على وجهه وجسده.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الحادثة مستنكراً هذه التصرفات التي طالت الفنان السوري.

العراق ينفي منع دخول السوريين ويؤكد السماح لهم بالدخول وفق الإجراءات القانونية

أصدرت اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية في العراق بياناً رسمياً نفت فيه الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول منع دخول المواطنين السوريين إلى البلاد.

وأكد الناطق الرسمي باسم اللجنة، العميد مقداد ميري، أن جميع الأشخاص الحاصلين على سمات دخول أصلية سواء لأغراض السياحة أو الزيارة يُسمح لهم بالدخول إلى الأراضي العراقية بصورة طبيعية ووفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.

وأضاف البيان أن اللجنة تحث وسائل الإعلام والمواطنين على تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات، مشددة على حرصها على تسهيل دخول الزائرين من مختلف الدول، بما يعكس صورة العراق المضياف ويحفظ أمن وسلامة الجميع.