تركيا تتجه لإنتاج مُقاتلة محلية الصنع ستحل مكانة «F-16» الأمريكية

وقعت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية “توساش”، وشركة الصناعات الإلكترونية الجوية “هافلسان”، اتفاقا للتعاون في مشروع إنتاج المقاتلة المحلية التركية التي ستكون بديلة عن “F-16”.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، في بيان أصدره أمس السبت، إعلانه عن استمرار أعمال تطوير المقاتلة المحلية على قدم وساق، مشيرا إلى أن شركتي “توساش” و”هافلسان” التركيتين أبرمتا اتفاقا بهذا الصدد.

ويتضمن الاتفاق بين الشركتين، بحسب دمير، التعاون في نواحي تطوير البرمجيات والمحاكاة والتدريب ومحاكاة الصيانة والدعم الهندسي وغيرها من المجالات.

وقال دمير في البيان: “عند اكتمال مشروع المقاتلة الوطنية، ستكون بلادنا من بين البلدان المالكة للبنية التحتية والتكنولوجيا التي تمكنها من إنتاج الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة، بعد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين”.

وتتولى “توساش” تصنيع المقاتلة الوطنية، بالتعاون مع شركات محلية أخرى مثل “أسيلسان” المتخصصة في مجال الصناعات الإلكترونية والعسكرية.

ومن المنتظر أن تحل المقاتلة التركية في صفوف القوات الجوية محل المقاتلة الأمريكية “F-16” بشكل تدريجي اعتبارا من عام 2030.

وتهدف تركيا من خلال مشروع المقاتلة المحلية إلى الدخول في مصاف الدول المصنعة لطائرات الجيل الخامس.

وبدأ مشروع تصنيع الطائرة في سبتمبر 2018، من خلال البدء بمرحلة التصميم والنموذج الأولي، ويجري العمل على إتمام المشروع قبل أوانه المخطط له.

ومن المخطط أن يتم في إطار المشروع إنتاج 6 طائرات في المرحلة الأولى، ومن ثم الانتقال إلى الإنتاج التسلسلي عام 2033.

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