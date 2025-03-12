تركيا تجهّز جيشها بـ«قوارب عسكرية» جديدة

ذكر موقع “The Defense Postديفينز بوست“، “أن الجيش التركي سيحصل على نوعين جديدين من القوارب العسكرية المسيرة”.

وبحسب الموقع، “ستقوم شركة بناء السفن التركية ARES Shipyard وشركة Meteksan Defense بتزويد البحرية التركية بنسختين جديدتين من القوارب العسكرية المسيرة، هي قوارب ULAQ 12 المخصصة لمحاربة الأهداف المائية السطحية، وقوارب ULAQ KAMA.. بحسب المطورين فإن نماذج القاربين تخضع للاختبارات حاليا، ومن المتوقع أن يتسلم الجيش التركي الدفعات الأولى من هذه القوارب بحلول نهاية العام الجاري”.

وأشار الموقع إلى أن “قارب ULAQ 12 المسيّر الذي يبلغ طوله 12 مترا، يتمتع بقدرات التحكم الذاتي، ومجهز بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يسمح له بتنسيق المهمات مع القوارب المسيرة الأخرى، كما جهّز بأنظمة رؤية ليلية ونهارية وقنوات لنقل البيانات بشكل مشفر، وصمم ليكون قابلا للتعديل ليتم تجهيزه بمعدات قتالية مختلفة”.

وبحسب الموقع، “تم تسليح هذا القارب بأسلحة يتم التحكم بها عن بعد، منها رشاش من عيار 12.7 ملم، وأربعة صواريخ من نوع Tsirit، وصاروخان مضادان للدروع من نوع L-UMTAS، أما قارب ULAQ KAMA الانتحاري فيبلغ طوله 6.5م، وزوّد بمتفجرات بوزن 200 كلغ، وصمم هيكله ليكون مقاوما للرصاص والشظايا، كما جهّز بمنظومة تسمح له بتعقب الهدف في حال فقدات الاتصال بالمشغل”.