 تركيا تحبط عملية تهريب مخدرات عبر سوريا

تمكنت السلطات التركية، الاثنين، من إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من لبنان عبر سوريا. وتمت مصادرة حوالي 621 ألف حبة كبتاغون، و50 كيلوغراما من الحشيش، و208 غرامات من مادة الميثامفيتامين.

ومنعت المخابرات التركية شحنة المخدرات، وتم إلقاء القبض على 26 شخصا من عصابة لتهريب وتجارة المخدرات.

وفقا لوكالة “إخلاص”.استمرت العملية نحو شهرين وشارك فيها فصيلان عسكريان محليان في شمال سوريا.

كما تم ضبط 3 آليات تابعة للعصابة، ومداهمة 6 منازل ومخزن.

وأوضحت السلطات أن المخدرات جاءت من لبنان إلى المناطق التي تديرها تركيا عبر طريق حمص – الرقة.