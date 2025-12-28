تركيا تحبط مؤامرة ضد بعثات مصرية

ألقت السلطات التركية، القبض على ثلاثة أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، للاشتباه بمشاركتهم في حملة تهدف إلى اقتحام القنصلية المصرية في إسطنبول، ضمن سلسلة تحركات نفذها عناصر الجماعة ضد البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج.

وأفادت المصادر الأمنية أن المعتقلين صُنّفوا ضمن “كود إرهاب”، حيث كان نشاطهم يندرج ضمن حملات ضغط على القاهرة، بحجة المشاركة في حصار قطاع غزة وإغلاق معبر رفح.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، ردود فعل من شباب الجماعة المقيمين في إسطنبول، الذين أطلقوا هاشتاجات تضامنية، ودعوات لإطلاق سراحهم ومنع ترحيلهم إلى مصر، مستذكرين ما حدث مع الشقيقين الإخوانيين أنس وطارق حبيب اللذين أُلقِي القبض عليهما في هولندا وبلجيكا ثم أُفرج عنهما لاحقًا.

ودعت الجماعة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام منازل قياداتها في تركيا، في محاولة لممارسة ضغوط على السلطات التركية والإبقاء على الملف في دائرة الإعلام.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية المصرية، برئاسة بدر عبد العاطي، أن هذه الحركات لا تمثل احتجاجًا مشروعًا، بل تعدّ اعتداءً على السيادة الوطنية وضربًا للذات الوطنية، مشيرة إلى أن هذه الدعوات تأتي ضمن مخططات سياسية مشبوهة تهدف إلى خدمة الاحتلال الإسرائيلي وتشويه الرأي العام العربي والدولي.

وأضاف عبد العاطي أن استهداف البعثات الدبلوماسية المصرية هو انحراف عن مسار النضال الحقيقي، ويخدم أجندات خارجية لا تمت للوطن بصلة.