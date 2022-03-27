تركيا تحتضن جولة مفاوضات جديدة بين موسكو وكييف

تحتضن تركيا الأسبوع القادم، جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأكرانيا، بعد التوصل إلى اتفاق بين البلدين.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي قوله، إن وفدي موسكو وكييف أجريا اليوم الأحد، جولة جديدة من المحادثات عبر الفيديو، وتم الاتفاق على عقد اجتماع حضوري جديد بين الطرفين في 29-30 مارس.

من جانبه أكد عضو الوفد الأوكراني دافيد أراخاميا، أن جولة جديدة من المحادثات الحضورية بين وفدي كييف وموسكو ستجرى في الموعد المذكور في تركيا.

وكان وفدا موسكو وكييف قد عقدا ثلاث جولات من المفاوضات في بيلاروس واجتماعا في تركيا بين وزيري خارجية البلدين سيرغي لافروف، ودميتري كوليبا.

وأطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، يوم 24 فبراير الماضي، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي “الناتو”، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا في سيادتها”.​​​​​​​