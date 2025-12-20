إسرائيل تواصل التوغل في سوريا.. تركيا: لدينا خطط للتعامل مع التطورات ولا نطلب إذناً من أحد!

أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر رفض بلاده اندماج قوات سوريا الديمقراطية كوحدة متكاملة داخل الجيش السوري، موضحًا أن الاندماج المقبول من وجهة نظر أنقرة يقتصر على الاندماج الفردي فقط، مع التشديد على أن التراجع عن هذا الموقف غير مطروح على الإطلاق.

وأوضح غولر أن لدى تركيا خططًا جاهزة للتعامل مع أي تطورات ميدانية محتملة، وأن قوات سوريا الديمقراطية تدرك جيدًا طبيعة الخطوات التي يمكن لأنقرة اتخاذها عند الضرورة، في إطار ما وصفه بحماية الأمن القومي التركي.

وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن بلاده مستعدة لدعم سوريا في جهود مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن أنقرة لا تطلب إذنًا من أي طرف لتنفيذ عملياتها ضد التنظيمات التي تصنفها إرهابية، وأن هذا النهج ثابت في السياسة الأمنية التركية.

وكشف غولر أن القوات التركية دمرت 732 كيلومترًا من الأنفاق التي حفرتها قوات سوريا الديمقراطية في مناطق تل رفعت ومنبج، لافتًا إلى استمرار رصد أنشطة حفر أخرى في مناطق الرقة ودير الزور، ضمن ما وصفه بجهود منع التهديدات العابرة للحدود.

وأكد أن تركيا نفذت عملياتها العسكرية في سوريا عام 2016 بوجود الولايات المتحدة وروسيا دون التشاور مع أي طرف، وأنهت مهمتها في حينه وفق أهدافها المعلنة، مضيفًا أن أنقرة ستتخذ الإجراءات اللازمة مجددًا إذا اقتضت الحاجة، دون الرجوع لأي جهة.

توغلات إسرائيلية برية في قرى عين زيوان والعجرف بريف القنيطرة جنوب سوريا

توغلت دوريتان تابعتان للجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، في قرى عين زيوان والعجرف بريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، حيث نصبت حاجزًا مؤقتًا وشرعت بتفتيش المارة قبل الانسحاب، دون ورود معلومات عن اعتقالات.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن دورية إسرائيلية مكونة من 7 آليات عسكرية انطلقت من قاعدة تل أحمر غربي، عبر طريق قرية كودنة، ووصلت إلى قرية عين زيوان حيث نصبت حاجزًا مؤقتًا وقطعت الطريق الواصل بينها وبين قرية سويسة قبل الانسحاب.

في حين توغلت قوة ثانية مكونة من 3 عربات “هامر” وآلية “هايلوكس” داخل قرية العجرف في ريف القنيطرة الأوسط، ونصبت حاجزًا مؤقتًا لتفتيش المدنيين قبل مغادرتها المنطقة.

وأشارت قناة “الإخبارية” السورية إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت خمس سيارات عسكرية، وباشرت عمليات تدقيق وتفتيش للمدنيين والمارة، وسط حالة من الترقب والحذر بين الأهالي.

ويأتي هذا التوغل في ظل تزايد وتيرة التحركات البرية الإسرائيلية في محافظتي درعا والقنيطرة منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، حيث تسعى القوات الإسرائيلية إلى تثبيت نقاط مراقبة مؤقتة وتنفيذ عمليات تمشيط في القرى والبلدات المتاخمة لخط وقف إطلاق النار، دون اعتراض من القوات السورية المنتشرة في المنطقة.