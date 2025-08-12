مصر تستلم الغاز عبر الأردن.. وتركيا تُخطط لتوسيع استثماراتها النفطية في العراق وليبيا

كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، عن خطة شاملة لتعزيز صادرات الطاقة إلى سوريا، تشمل الغاز الطبيعي والكهرباء، إلى جانب تحركات جديدة في ملفات النفط مع العراق وليبيا.

وأوضح بيرقدار أن الغاز الأمريكي المسال يعد من بين الخيارات المطروحة لتزويد سوريا، في إطار خطة لتنويع مصادر الإمداد وضمان استقرار التزويد.

وأشار في تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية”، إلى أن أنقرة تدرس رفع صادرات الغاز إلى سوريا من 3.4 ملايين متر مكعب يومياً حالياً إلى 6 ملايين متر مكعب يومياً، بما يكفي لتوليد نحو 1200 ميغاواط من الكهرباء في حلب وحمص، لتلبية احتياجات ما يقارب خمسة ملايين أسرة.

كما لفت إلى أن صادرات الكهرباء سترتفع من 281 ميغاواط حالياً إلى 360 ميغاواط خلال الأسابيع المقبلة، مع إضافة 500 ميغاواط عبر خط بيريجيك–حلب خلال الأشهر القادمة، ليصل الإجمالي إلى نحو 900 ميغاواط بحلول الربع الأول من عام 2026.

وأكد أن تركيا تعتزم المساهمة في إعادة تأهيل قطاع الطاقة السوري وتطوير موارده النفطية، مذكراً بتراجع الإنتاج من 600 ألف برميل يومياً مطلع الألفية إلى أقل من 100 ألف برميل حالياً.

وفيما يتعلق بالعراق، أوضح بيرقدار أن إنهاء العمل باتفاقية نقل النفط بين البلدين جاء نتيجة عدم استخدام خط الأنابيب بكامل طاقته، مشدداً على أن أي اتفاق جديد يجب أن يضمن التزام العراق بتصدير ما بين 1.4 و1.5 مليون برميل يومياً عبر الخط، في وقت يصدّر فيه بين 3.2 و3.4 ملايين برميل يومياً.

وأكد أن توقف ضخ النفط عبر خط كركوك–جيهان يعود لخلافات بين بغداد وأربيل، فيما تبقى تركيا جاهزة منذ أكتوبر 2023 لاستقبال الخام وإعادة تصديره عبر ميناء جيهان.

وعلى صعيد التوسّع الخارجي، أعلن بيرقدار أن تركيا ستبدأ قريباً إجراء مسوحات زلزالية في المياه الإقليمية الليبية، ضمن استراتيجية لتعزيز استكشافاتها النفطية والغازية، إلى جانب إرسال سفن للتنقيب في المياه الإقليمية للصومال.

مصر والأردن يوقعان 9 اتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي وسط استلام مصر الغاز عبر الأردن

اختتمت اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة اجتماعاتها بتوقيع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات حيوية تشمل الطاقة، والربط الكهربائي، والاستثمار، والصناعة، والسياحة، والنقل، والترانزيت.

وشدد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسّان ونظيره المصري مصطفى مدبولي خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وضمان وصول الإمدادات الإنسانية، مع رفض سياسة التجويع في غزة والإجراءات الاستفزازية في الضفة الغربية والقدس.

وأكد حسّان أن العلاقات بين الأردن ومصر تحظى برعاية الملك عبدالله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي، اللذين يحرصان على توسيع آفاق التعاون استناداً إلى تاريخ مشترك وروابط أخوية وثيقة، مع الإشارة إلى نمو متزايد في أرقام التجارة بين البلدين.

من جانبه، أكد مدبولي أن العلاقة الوثيقة بين الملك والرئيس السيسي تنعكس إيجابياً على التعاون الحكومي والعلاقات الشعبية، مشيراً إلى جهود تذليل العقبات لتعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة في مجالات الطاقة وإمدادات الغاز والربط الكهربائي.

على صعيد متصل، بدأت مصر استلام 300 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي عبر سفينة التغويز “إينرجيوس فورس” الراسية في ميناء العقبة الأردني، في خطوة تسهم في تلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز، الذي يبلغ حالياً نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً، مقابل إنتاج يبلغ 4.06 مليار قدم مكعب.

يُذكر أن مصر تعتمد حالياً على 4 سفن تغويز لتغطية جزء من احتياجاتها، مع توقع إضافة سفينة خامسة قبل نهاية العام، مما يعزز أمن الطاقة في البلاد خلال ذروة استهلاك الكهرباء في الصيف.