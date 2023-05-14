تركيا.. تدابير مشددة مع بدء الانتخابات.. بينها منع بث الأخبار ومنع بيع الكحول

اتخذت الهيئة العليا للانتخابات التركية، تدابير مختلفة في الولايات الـ11 المتضررة من زلزال في فبراير 2023، لإجراء الانتخابات بشكل سليم في مراكز مسبقة الصنع مخصصة لذلك.

وينافس في الانتخابات العامة 24 حزباً سياسياً و 151 مرشحاً مستقلاً السباق الانتخابي، في حين يتنافس على كرسي الرئاسة 4 مرشحين أبرزهم الرئيس رجب أردوغان، والمرشح عن المعارضة كمال كليتشدار.

ودخلت بعض الأحزاب السياسية الانتخابات بـ5 تحالفات مختلفة تحت مسمى «تحالف الجمهور» و«اتحالف الأمة» و«تحالف آتا» و«تحالف العمل والحرية» و«اتحاد القوى الاشتراكية».

في نطاق الانتخابات لن يتم بيع المشروبات الكحولية الأحد من الساعة 06.00 إلى 24.00 ، كما يُحظر تقديم المشروبات الكحولية وشربها في الأماكن العامة وستبقى أماكن الترفيه مغلقة خلال فترة التصويت.

ويحظر إدخال الهواتف المحمولة، والكاميرات إلى مكان التصويت، حيث سيتم ترك هذه الأجهزة عند لجنة صناديق الاقتراع لاستعادتها بعد انتهاء عملية التصويت.

كما يحظر تقديم الأخبار والتنبؤات والتعليقات على نتائج الانتخابات في الإذاعات وجميع أنواع أجهزة البث لغاية الساعة 18:00، في حين سيتم رفع الحظر على البث حول الانتخابات بعد الساعة 21:00، وقد ترفع الهيئة العليا للانتخابات التركية الحظر قبل ذلك.

وستلغى الأصوات التي لم يتم وضع إشارة «نعم» أو «تفضيل» عليها، أو تم وضع اختيار أكثر من تحالف، أو حزب أو مرشح ليس في نفس التحالف.