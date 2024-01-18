تركيا تدعو إيران وباكستان والعراق إلى ضبط النفس

دعت وزارة الخارجية التركية، إيران والعراق وباكستان إلى ضبط النفس وترجيح العقل، بعد تصاعد التوترات في المنطقة، والتي كان آخرها شن باكستان ضربات داخل إيران.

ونقلت “رويترز” عن الوزارة قولها في في بيان “نعتقد أنه يجب حل المشاكل من خلال مفهوم الصداقة والأخوة على أساس الاحترام المتبادل لسيادة الدول ووحدة أراضيها”.

من جهته قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن إيران وباكستان لا تريدان تصعيد التوترات في المنطقة.

وأضاف فيدان خلال مؤتمر صحفي عقده في عمان مع نظيره الأردني أيمن الصفدي أنه أجرى اتصالات مع نظيريه من البلدين اللذين تبادلا الضربات عبر الحدود خلال اليومين الماضيين موضحا أن تركيا أوصت الطرفين بعدم زيادة التصعيد فضلا عن ضرورة استعادة الهدوء في أقرب وقت ممكن.

وكان الجيش الباكستاني أعلن فجر اليوم، إنه نفذ ضربات محددة الهدف بدقة في إيران، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ وذخائر وأسلحة أخرى.

وتأتي الضربات الباكستانية بعد يومين من استهداف صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية قاعدتين في باكستان، قالت وسائل إعلام رسمية إنهما تابعتين لجماعة جيش العدل المتشددة.