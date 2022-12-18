تركيا تدعو ليبيا ومصر للتفاوض بشأن حل أزمة ترسيم الحدود البحرية

قالت مصادر تركية إنّ الحدود البحرية مع ليبيا، والتي حددتها مصر من جانب واحد في 11 ديسمبر بتسعة إحداثيات، لا تدخل ضمن الجرف القاري لتركيا في شرق البحر المتوسط.

ونقلت وكالة الأناضول عن المصادر أنّ الخط الحدودي المذكور لم يتحدد نتيجة مفاوضات ثنائية بين ليبيا ومصر، وإنه يتعين على ليبيا ومصر الشروع في الحوار والمفاوضات في أقرب وقت ممكن لتحديد حدود البلدين.

وذكرت المصادر أنّه في حال عدم الاتفاق من خلال المفاوضات الثنائية، يجب تطبيق المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على الذهاب إلى محكمة العدل الدولية.

وأوضحت المصادر أنّ الخط الحدودي الذي رسمته القاهرة، يظهر أنه ينتهك حقوق الجرف القاري لليبيا، حيث أنه جرى رسمه غرب الخط الفاصل بين ساحل البر الرئيسي للبلدين.