تركيا.. تراجع في إصابات ووفيات كورونا

السلطات الصحية التركية، أعلنت أمس الأحد، تسجيل تراجع طفيف في معدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة بتسجيل 9 آلاف و138 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و326 ألفا و256.

وتوفي 176 شخصا بسبب الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 22 ألفا و807 حالات.

وتماثل 8 آلاف و103 أشخاص للشفاء من المرض، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليونين و198 ألفا و150.

ووفق ماذكرت وكالة “الأناضول” تشهد تركيا انخفاضا تدريجيا في عدد الإصابات مقارنة بالأسابيع الماضية، فيما لا تزال حصيلة الوفيات مرتفعة نسبيا لكنها سجلت أقل حصيلة يومية مقارنة مع شهر ديسمبر الماضي الذي تجاوز فيه عدد الوفيات اليومية الـ 200 حالة.