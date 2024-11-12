تركيا ترفض استضافة مباراة الفريق الإسرائيلي

رفضت تركيا استضافة المباراة المقبلة لفريق “مكابي تل أبيب” الإسرائيلي أمام بشكتاش التركي، عقب الفوضى التي اندلعت بعد مباراة “مكابي تل أبيب” و”أياكس أمستردام” الهولندي، ما دفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، ليعلن نقل المباراة إلى المجر.

وبحسب قرار “يويفا”، “ستتم إقامة المباراة بين مكابي تل أبيب وبشكتاش التركي، في الـ28 من نوفمبر الجاري، على ملعب مدينة ديبريتشن، على بعد نحو 235 كيلومترا شرق العاصمة المجرية بودابست”، وقرر “يويفا” أن تقام المباراة دون جماهير”، وفقا لطلب السلطات المجرية.

ويأتي القرار بعد الأزمة الأخيرة، التي تسببت فيها مباراة “مكابي تل أبيب وأيكس أمستردام”، الخميس الماضي، حيث اندلعت مواجهات بين الجماهير الإسرائيلية والجماهير العربية الداعمة لفلسطين.

وقالت الشرطة الهولندية إن “الجماهير الإسرائيلية قامت بأعمال شغب وتصرفات استفزازية تضمنت إحراق علم فلسطين وتلى ذلك مواجهات مع جماهير داعمة لفلسطين، على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر2023، التي راح ضحيتها نحو 100 ألف شخص بين قتيل وجريح.