تركيا ترفض الانصياع لـ«ضغوط ترامب» وتؤكد تنويع مصادر الطاقة

في وقت دعا فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا إلى وقف شراء النفط الروسي، أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة لن تتخلى عن سياستها في تنويع مصادر الطاقة، مع إبقاء الولايات المتحدة شريكًا مهمًا في هذا المسار الاستراتيجي.

وجاءت تصريحات أردوغان خلال زيارته الأخيرة للبيت الأبيض في 25 سبتمبر، بعد محادثات مع ترامب، حيث شدّد على أن تركيا تسعى لضمان استمرارية عمل الصناعة وتوفير ظروف معيشية مستقرة لمواطنيها خلال الشتاء، مستندة إلى خبرتها في مواجهة الأزمات السابقة، مثل التحديات التي شهدتها أوروبا مع بداية النزاع الأوكراني.

وأشار أردوغان إلى أن أنقرة تستكشف مواردها الجوفية وتعمل على تنويع وارداتها من الطاقة، مؤكدًا أن الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة يمثل خطوة استراتيجية هامة، لكنه لن يكون على حساب مصالح تركيا الوطنية.

وتكشف بيانات هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية أن النفط الروسي شكّل 66% من واردات البلاد في 2024، بينما بلغ الغاز الروسي 41%، ما يسلّط الضوء على الحاجة لتوسيع “سلة الإمدادات البديلة” لضمان أمن الطاقة.

وشدد مصدر دبلوماسي تركي على أن سياسة أنقرة لم تتغير بعد دعوة ترامب، مؤكداً أن تركيا ستستمر في حماية مصالحها الاستراتيجية مع الحفاظ على استقرار سوق الطاقة المحلي، في موقف يعكس استقلالية صنع القرار في قلب التوترات الدولية حول الطاقة.