أنقرة تنفي فرضية التخريب بحادث طائرة «الحداد»: التحقيقات مستمرة

استبعد وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو وجود أي فرضية تشير إلى عمل تخريبي في حادث تحطم الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي السابق محمد الحداد وعددًا من مرافقيه، مؤكدًا أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف ملابسات الحادث بدقة.

وأوضح وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو أن فرق التحقيق المختصة تواصل أعمالها بالتعاون مع النيابة العامة، ضمن مسار فني وقانوني دقيق يهدف إلى تحديد أسباب الحادث بشكل شامل.

وشدد على أن التحقيقات تُجرى بـ“دقة متناهية”، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء أي معلومات غير مؤكدة أو تكهنات قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام قبل صدور النتائج الرسمية.

وأكد وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو أن الجهات المعنية تلتزم بالمعايير الدولية في التحقيق في حوادث الطيران، مشيرًا إلى أن الإعلان عن النتائج النهائية سيتم فور اكتمال جميع الإجراءات الفنية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل متابعة واسعة للحادث الذي أثار تفاعلًا إعلاميًا، بينما تواصل السلطات التركية عمليات الفحص والتحليل الفني لحطام الطائرة لتحديد الأسباب المحتملة للسقوط.

وتوفي رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، في ديسمير 2025، إثر حادث أليم تعرّضت له طائرة خاصة كانت تقلّه ومرافقيه أثناء عودتهم من رحلة رسمية من مدينة أنقرة التركية إلى العاصمة طرابلس.