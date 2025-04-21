تركيا تستعد لتوقيع اتفاقيات للتنقيب عن النفط مع ليبيا

في إطار استراتيجية تركيا لتوسيع نطاق عمليات التنقيب عن الطاقة، وبعد نجاحها بتوقيع اتفاقيات مع الصومال، أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن بلاده تستعد لتوقيع اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي مع كل من بلغاريا وليبيا.

وبحسب منصة الطاقة، أوضح الوزير أن “شركة “تركيش بتروليوم” الحكومية ستوقع عقداً مع شركة أجنبية للتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية البلغارية، كما أنه من المتوقع الإعلان الرسمي عن الاتفاقية مع ليبيا في القريب العاجل”.

هذا “وتُظهر أنقرة اهتماماً ملحوظاً بمناطق أذربيجان وحوض بحر قزوين، بالإضافة إلى حقول العراق ومناطق جنوب الخليج العربي، كما تبحث تركيا عن فرص تعاون جديدة في مجال إنتاج الطاقة مع تركمانستان”.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبدالحميد الدبيبة، “أبرمت اتفاقيات مع أنقرة، في أكتوبر2022، تسمح لشركات الأخيرة بأعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية الليبية”.

وفي الصومال، “وقّعت تركيا مؤخرًا اتفاقيةً للتنقيب عن النفط والغاز، ومن المتوقع الانتهاء من جمع البيانات الزلزالية بنهاية مايو المقبل، مع احتمال اتخاذ قرار بشأن الحفر بنهاية العام”.

وقال بيرقدار إن “بلاده أضافت أيضًا 3 مناطق برية إلى تراخيصها البحرية بالدولة الواقعة في القرن الأفريقي”، وأضاف: “سيُستكمل المسح الزلزالي البحري للصومال بنهاية مايو تقريبًا، وبحلول نهاية العام، سنتخذ قرارنا بشأن الحفر”.

كما وقّعت شركة النفط التركية “اتفاقيات مع شركات باكستانية لتقديم عطاءات مشتركة للحصول على تراخيص التنقيب قبالة سواحل باكستان، وتسعى أنقرة إلى إقامة شراكات لتطوير حقول النفط والغاز في تركمانستان، التي بدأت مؤخرًا استيراد الغاز الطبيعي منها”.

وقال ألب أرسلان بيرقدار: “إن إنتاج تركيا من الغاز الطبيعي في حقل صقاريا الرئيس بالبحر الأسود وصل إلى نحو 9.5 مليون متر مكعب”.