تركيا تستيجب لطلب سوريا: وضع خريطة طريق لتحسين «قدرة الجيش»

أعلنت وزارة الدفاع التركية، “أنها ستقوم بوضع خريطة طريق مشتركة لتحسين قدرة الجيش السوري، بما يتماشى مع مطالب الحكومة السورية الجديدة”.

وقال المتحدث باسم الوزارة: إن “منع أنشطة وحدات حماية الشعب في شمال سوريا هو أحد أهداف تركيا”، وذكر أن “جهود الحكومة السورية الجديدة لضمان الاستقرار والتطبيع في كامل سوريا تحظى بالدعم”.

وشدد على أن “تركيا مستعدة “لتقديم كل الدعم الممكن لسوريا في القضايا التي تقع ضمن المجال الوظيفي لوزارتنا”.

وأشار إلى أن “اللقاء الاتصالي الأول عقد الأسبوع الماضي مع وفد عين من وزارتنا، ويتفق الجانبان على وحدة أراضي سوريا واستقرارها وتطهيرها من التهديد الإرهابي”.

وأضاف: “تماشيا مع مطالب الحكومة السورية الجديدة، سيتم وضع خريطة طريق مشتركة وسيتم اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين قدرة الجيش السوري”.